Artvin haber... Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Güncel Haberler Artvin haberi: Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Artvin'de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ARTVİN - Artvin'de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Artvin Eylül Güncel Haberler

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