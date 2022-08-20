Artvin gündem haberleri... Türkiye Drone Şampiyonası üçüncü etabı Artvin'de başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Artvin'de başladı.

Artvin Valiliği Kaledibi İskelesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde düzenlenen yarışlara 12 ilden 19 lisanslı sporcu katıldı.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı şampiyona, 3 etap ve final yarışından oluşuyor.

İlk etabı Kastamonu'da, ikinci etabı Sinop'ta gerçekleştirilen yarışların üçüncü etabının Artvin'de tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcuların katılımıyla 30-31 Ağustos'ta Samsun'da Türkiye Drone Şampiyonası finali yapılacak.

Final yarışında ilk iki sırayı elde edecek sporcular, "TEKNOFEST 2022 World Drone Cup"ta Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Yarışmaların ilk gününde sıralama turlarının ardından sporcular, 15 kapıdan oluşan parkuru hatasız ve en hızlı şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girecek sporcular, yarın gerçekleştirilecek final yarışmaları sonunda belirlenecek.

Türkiye Hava Sporları Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası organizatörü Mehmet Öztekin, gazetecilere, yarışmaların düzenlendiği bölgelerde hem öğrencileri hem de vatandaşları bu spora teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öztekin, yarışlarda son 16'ya kalanların Samsun'daki final yarışmalarına katılacağını belirterek, "Finalde bir ve ikinci olan kişiler, 28 ülkeden 32 sporcunun katılımıyla yapılacak olan TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası'nda yarışacak." dedi.

Yarışlara Adana'dan katılan Atakan Mercimek, TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda son iki yıldır şampiyon olduğunu ifade etti.

Pilotların bu yarışlara yoğun bir antrenman sonrası katıldığını anlatan Mercimek, "Yarışmacılar droneleri kendileri yapıyor. Bunları uçurması zor çünkü çok hızlı gidiyorlar. O yüzden sıkı bir antrenman gerekiyor. Çok yetenekli pilotlar var. Yarışmada rekabet üst seviyede. Üçüncü etap olan Artvin'de birinci olarak final etabı Samsun'a katılmak, daha sonra dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Hüseyin Ablak da 8 yıldır drone pilotluğu yaptığını, Türkiye ve dünyada dereceleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye, İngiltere'den 5 birincilik getirdiğinin altını çizen Ablak, " Artvin'de üçüncü etaptayız. Kastamonu ve Sinop'u geride bıraktık. Orada Türkiye'nin en hızlı yarışmacıları ile yarıştık. Eledik buraya geldik. Buradan da Samsun'a final etabına gideceğiz." dedi

Yarışlara Osmaniye'den 12 yaşındaki oğluyla birlikte katılan Fatih Güler, iki yıldır profesyonel olarak bu işle uğraştığını belirterek, "Aynı zamanda bu işi oğlumla birlikte yapıyorum. Türkiye'deki en genç pilotlardan birisi oluyor oğlum. Bu sene de oğlum turnuvalara katıldı. Üç etaptır güzel gidiyor, darısı diğer turlara." ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren yarışmaları Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ da izledi.