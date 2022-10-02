Artvin gündem haberi: Artvin'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi

Artvin'de, "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

"Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi Köprübaşı önünden başladı.

Burada toplanan protokol üyeleri, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar, Kaledibi İskelesi'ne kadar yaklaşık 25 dakika yürüdü.

Sağlık İl Müdürü Gürol Köroğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere, düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, hafta boyunca yürüyüş ve etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Sağlık Müdürlüğünce açılan standı gezen Vali Yardımcısı Furkan Taha Türkmenoğlu, sağlıklı bir yaşam için herkesin mutlaka spor yapması ve hareket halinde olması gerektiğini kaydetti.