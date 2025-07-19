Artvin, Erzurum ve Ardahan'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Ardahan'ın batısında gök gürültülü sağanak yağışların beklediğini duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Artvin, Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2,5 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışların, Artvin çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusu ve Ardahan'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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