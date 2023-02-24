Artvin-Erzurum kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle dün ulaşıma kapanan Artvin- Erzurum kara yolunun trafiğe açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen endüstriyel dağcılar, heyelanın meydana geldiği Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner-4 Tüneli mevkisinde yamaçlarda düşme riski olan kayaları temizliyor.

Yamaçlara tırmanan 5 dağcı, çeşitli araç gereçleri kullanarak kaya parçalarını kontrollü şekilde düşürüyor.

Çalışmanın tamamlanması ve yola dökülen malzemenin kaldırılmasının ardından yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

Ekip sorumlusu Orhan Şimşek, gazetecilere, kara yolları güzergahında ihtiyaç duyulan noktalarda tehlike yaratan kayaların temizlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Deriner-4 Tüneli mevkisindeki heyelan sonrasında yamaçlardan akıntı devam ettiği için yolun trafiğe açılmasının çok riskli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Biz de ekip arkadaşlarımızla bölgeye geldik ve yamaca çıkarak kaya temizleme çalışmasına başladık. Öncelikli hedefimiz akıntıyı durdurmaktı, bunu sağladık. Şimdi de yamaçta askıda olan büyük kütleleri düşürmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, bölgedeki çalışmayı iki günde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Artvin Küçük Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi. Vali Yılmaz Doruk, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Toprak kütlesinin yamaçtan koparak dereye düştüğü anlar ise çevredeki esnaf tarafından görüntülendi.