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Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Güncel Haberler

Artvin-Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle, heyelan meydana geldi ve kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu, yaklaşık 3 saat sonra ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları balçık olarak karayoluna sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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