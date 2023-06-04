Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin-Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle, heyelan meydana geldi ve kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu, yaklaşık 3 saat sonra ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.