Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağını duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel