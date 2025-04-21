Artvin'deki 'Ayaklı Cami' Gabinin Altında Yol Geçiyor

Artvin'de arazi şartları nedeniyle yolun kapanmaması için bir kolonu mahalle yolu üzerine inşa edilen caminin altından 52 yıldır araç ve yaya trafiği sağlanıyor.

Çamlık Mahallesi'nde 1973 yılında hizmete açılan ve halk arasında "Ayaklı Cami" olarak bilinen Yeni Cami, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle mimari yapısıyla ön plana çıkıyor.

Toplamda 3 kattan oluşan ve 300 metrekarelik alana sahip caminin 150 metrekarelik kısmı toprak zemine, kalan kısmı da mahalle yolunu kapatmamak için 5 metre yüksekliğindeki beton kolon üzerine inşa edildi.

Böylelikle caminin kolon üzerindeki kısmının alt bölümü, yapıldığı tarihten itibaren yol olarak kullanılmaya başlandı.

Cami İmam Hatibi Özdemir Demirci, gazetecilere, yöre halkının caminin mimarisine alışık olmasına rağmen dışarıdan gelen insanların şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Kentin coğrafi yapısının eğimli olmasına değinen Demirci, "Bunun sebebi de Artvin, barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir cami. Bu da Artvin'in arazi yapısından kaynaklı bir durum." dedi.

Demirci, caminin altından yol geçmesi nedeniyle gürültü konusunda sorun yaşayabildiklerini ifade ederek, "İmkansızlıklar nedeniyle böyle inşa edilmiş. Böyle inşa edilmeseydi kapasitesi çok düşük olurdu. Arsa üzerine yapılsaydı bu cami tahmini 150 metre karelik bir cami olacaktı. Direkler üzerinde olduğu için 300 metrekare." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Celal Çiçek de caminin yapılışını hatırladığını, arsa olmadığı için bu şekilde inşa edildiğini söyledi.

Çiçek, caminin altından yol geçtiği için adının halk arasında 'Ayaklı Cami' olarak bilindiğini kaydetti.