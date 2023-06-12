Üye Girişi
Haberi Paylaş
Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor

Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor

Güncel Haberler

Artvin'in yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Artvin'in yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yayla göçü sezonunun başlamasıyla kış ve ilkbahar döneminde yağan kardan dolayı kapalı bulunan yayla yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Arhavi-Murgul- Yusufeli ilçelerini yayla yollarıyla birbirine bağlayan güzergah kardan temizlendi.

Kar kütlelerinin kalın olduğu bölgelerde tünel kazma tekniğiyle yolları açan ekipler, 65 kilometrelik güzergahta karla ve yer yer heyelanlarla kapanan yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Ekipler, Ardanuç ilçesinin Fatmaçayır, Tavget, Zenginyurt, Bülbülan ile Şavşat'ın Yığılı Yaylası yollarını da iki günlük çalışmayla açtı.

Karla mücadele çalışmaları Borçka ilçesinin Kaynarca Yaylası ile Camili (Macahel) bölgesi yaylalarında sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Yusufeli Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title