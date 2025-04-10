Artvin'de Yıldırım Düşme Anı Kamerada
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası boş bir araziye yıldırım düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Düşen yıldırım büyük bir gürültü ile paniğe neden olurken, can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Artvin'de yıldırım düşme anı kamerada
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yıldırım düştü. Meşecik Köyü'nde boş bir araziye düşen yıldırımın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Artvin genelinde etkili olan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte Yusufeli ilçesine bağlı Meşecik Köyü'nde bir noktaya yıldırım düştü. Düşen yıldırım büyük bir gürültüyle çevrede paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yıldırımın düşme anı ve sonrasında oluşan parlama net bir şekilde görülebiliyor. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü.