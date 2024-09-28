Artvin'de Yıkılan Binanın Enkazından Son Anda Kurtulan Yaşlı Adam Korkusunu Anlattı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dün yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtulan Ziya Tatar, yaşadığı korkuyu anlattı.

İlçenin Barış Caddesi'nde Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı bina, bitişiğindeki inşaatın temel açma çalışmaları sırasında yıkıldı.

Çökme sırasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan 93 yaşındaki Ziya Tatar, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tatar, AA muhabirine, büyük bir badire atlattığını söyledi.

Yüzünde ve elinde sıyrıklar oluştuğunu, ayak parmağının kırıldığını belirten Tatar, "Çocuklara bir şeyler alacaktım. Bakkala onun için gidiyordum, baktım yukarıdan aşağı bina çöktü. Çevredeki insanlar beni hastaneye götürdüler. Ayak parmağım kırıldı. Kontroller yapıldı, 4 saat hastanede kaldım. Ağrım yok şimdi, ara sıra basınca sancı yapıyor. İyim Allah'a şükür." dedi.

Çok korktuğunu ifade eden Tatar, "Kim olsa korkardı, korkmaz mısın? Çok korktum. Kulaklarım ağır işitiyor. Çevredekiler bağırmış ama duymadım. Allah'a şükür şimdilik iyim. Böyle bir badire atlattım." diye konuştu.

Binanın çökme anında Ziya Tatar'ı kurtarmaya çalışan esnaf Paşa Ali Tatar ise şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir durum vardı, çevreyi kontrol altına almışlardı ama ses gelince ben de çıktım dışarı baktım. Çatırdamaya başlamış bina yan yatmaya başladı. O esnada yaşlı amcamız, aynı zamanda akrabamız bir baktım binaya giriyor. Çağırdık, baktı ama o zannetti ki araba vuracak durmadı. Koştum o refleksle tam kolundan tuttum, baktım çatı geliyor üzerime mecburen amcayı bıraktım kendimi yola attım. Dükkanın içerisinde kimse yoktu, sahibi çıkmıştı. Belliydi binanın yıkılacağı."

Ziya Tatar'ı kurtarmak için can havliyle bir hamle yaptığını belirten Tatar, "İnsanlık namına herkes yapardı onu. Yaşlı bir amca, kulakları da duymuyordu. Çok şükür ki ucuz atlatıldı." dedi.