Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi - Haberler

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Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

Artvin'de ormanlık arazide yaban keçisinin yavrularını emzirmesi fotokapanla görüntülendi.

Artvin'de ormanlık arazide yaban keçisinin yavrularını emzirmesi fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilerek kayıt altına alınması için kentin farklı noktalarındaki ormanlık ve kırsal alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Bu fotokapanlardan birine kayalık alanda iki yavrusunu emziren bir yaban keçisinin görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "instagram" hesabından "Anne sütü çok önemli" notuyla paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Güncel Haberler

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