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Artvin'de Yasa Dışı Yollarla Giriş Yapan 16 Göçmen Yakalandı

Artvin'de Yasa Dışı Yollarla Giriş Yapan 16 Göçmen Yakalandı
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Artvin'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. 15 Afgan ve 1 Suriyeli olan göçmenler, işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda 16 umuma açık yer ve 11 metruk binada arama yapılarak 594 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15'i Afgan, 1'i de Suriyeli 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis ve arama kararı bulunan 6 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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