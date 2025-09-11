Haberler

Artvin'de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'in Borçka ilçesindeki Karşıköy köyünde Cemal Tören'e ait beton ahşap karışımlı 2 katlı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden aile evden tahliye oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde beton ahşap karışımlı 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karşıköy köyünde, sabah saatlerinde Cemal Tören'e ait altı beton ahşap karışımlı 2 katlı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Tören, aile fertleriyle birlikte evi tahliye etti. Yangından kurtulan aile, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın anı cep telefonuyla görüntülenirken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

