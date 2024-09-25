Artvin'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

ARTVİN'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kilo 500 gram kubar esrar, 9 kök kenevir, tabanca ve tabancaya ait malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapasamında 1 kişi tutuklanırken, baskın anı jandarma kamerasına yansıdı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzledi. Borçka ilçesinde teknik ve fiziki takibi aldıkları H. A.'yı gözaltına aldı. Şahsın ikametinde hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, 15 kilo 500 gram kubar esrar, 9 kenevir, tabanca ve tabancaya ait malzemeler ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H. A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yapılan operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı. Görüntüde, ekiplerin ikamette yaptıkları aramalarda gizlenmiş uyuşturucu maddelerine ve tabancaları bulma anları yer aldı.

HABER: Nurbay USTA/Borçka,(ARTVİN),