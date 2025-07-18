Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 yaşındaki O.A. üzerinde 108 gram kokainle birlikte gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, aldıkları istihbaratın ardından Hopa terminalinde durdukları yolcu otobüsündeki O.A.'nın (28) üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 108 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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