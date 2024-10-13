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Artvin'de Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonette 2 Ölü, 2 Yaralı

Artvin'de Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonette 2 Ölü, 2 Yaralı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Demirkent köyü yolunda meydana geldi. Özkan Kasap'ın kontrolünü yitirdiği 08 AAB 469 plakalı kamyonet, yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Umut Yaşar Polat'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Özkan Kasap, Emrecan Keskin (18) ile Tamer Satır (54) ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tamer Satır da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisi sürerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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