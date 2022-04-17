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Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde bahçede çalışırken uçuruma yuvarlanan köylü yaşamını yitirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde bahçede çalışırken uçuruma yuvarlanan köylü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneşli köyü Gürgenli mevkisinde, ailesiyle yaş çay bahçesinde çalışan Burhan Şentürk (79) dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD), Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın koordinesinde iplerle uçuruma inen ekipler, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şentürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

AA / Yusuf Okur - Güncel

Güneşli, Artvin, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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