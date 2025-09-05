Haberler

Artvin'de Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kamyon, freninin boşalması sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Şakir Kör ve eşi Nilgün Topçu yaşamlarını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Şakir Kör (41) ve eşi Nilgün Topçu, yaşamlarını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şavşat ilçesi Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi. Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör'ün kullandığı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nilgün Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
