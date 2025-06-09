Artvin'de Tünel İçinde Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Artvin-Erzurum kara yolundaki Kapan-1 tünelinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Artvin'de tünel içinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Artvin- Erzurum kara yolu Zeytinlik köyü mevkisindeki Kapan-1 tünelinde Emrullah Ünal (47) idaresindeki 53 AD 471 plakalı otomobil ile Hakan Önal'ın (38) kullandığı 25 AAU 559 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Nuray (44), Tuğba (15) ve Muhammed Ünal (11) yaralandı.
Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel