Artvin'de tünel girişinde heyelan
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ARTVİN'deki Kopmuş Tüneli girişinde heyelanla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, yolu kapattı.
ARTVİN'deki Kopmuş Tüneli girişinde heyelanla yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, yolu kapattı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde, Rize- Artvin yönündeki Kopmuş Tüneli'nde, saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Tünel girişi, yamaçtan koparak yola dökülen kaya parçaları ve toprak nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile tünel girişini temizledi. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel