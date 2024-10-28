Artvin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sabah saatlerinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ve onun ikiz kardeşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Borçka ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sabri Selçuk idaresindeki 08 AR 199 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada, sürücü Sabri Selçuk ile ikiz kardeşi olduğunu öğrenilen Necati Selçuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.