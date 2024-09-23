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Artvin'de TIR Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'de TIR Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi yüklü bir TIR şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü ve iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

ARTVİN'nin Yusufeli ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü Turan Köklü (42) ile iş makinesinin operatörü Hasan Zeki Yıldırım (32) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahar Yaylası yolu Nagarev mevkisinde meydana geldi. Dereiçi köyünden Bahar Yaylası'na doğru giden Turan Köklü idaresinde iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen TIR, uçurumda yan yatarak durdu. TIR şoförü Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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