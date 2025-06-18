Artvin'de Ticaret Borsası ve Sanayi Potansiyeli Değerlendirildi

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Artvin Valisi Turan Ergün, Ticaret Borsası yetkilileriyle bir araya gelerek şehrin sanayi ve ticaret potansiyelini değerlendirdi. Artvin'in üretim kapasitesini artırmak ve ticaretini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Artvin Valisi Turan Ergün, Ticaret Borsası yetkilileriyle bir araya geldi.

Artvin Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Ergün, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Ergün, kentin sanayi ve ticaret potansiyelini görüşmek, geleceğe dair hedefleri paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Artvin Ticaret Borsası'nın şehrin üretim kapasitesini artırmak, ticaretini geliştirmek ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizde tarımsal, hayvansal ve zirai ürünlerin tescil işlemleri artık doğrudan Artvin'de Ticaret Borsası güvencesiyle yapılabilmektedir. Bu gelişme zaman ve maliyet avantajı sağladığı gibi, tüccarlarımız için doğrudan ekonomik kazanç anlamına da gelmektedir. Borsamızda bugüne kadar 11 ürün tescillenmiş, işlem görebilecek yaklaşık 150 kotasyon ürünü belirlenmiştir."

Ergün, Artvin'in stratejik konumu sayesinde ülkenin ve bölgenin önemli bir ticaret kapısı haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlimizde toplam 4 bin 163 iş yeri bulunmakta. Özel sektörde 17 bin 322 kişi istihdam edilmektedir. 8 küçük sanayi sitesindeki 503 iş yerinde ise 1170 çalışan görev yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından da oldukça güçlü bir potansiyele sahip ilimizde 15 bin 994 çiftçimiz ile üretime katkı sunmakta, organik tarım başta olmak üzere sürdürülebilir üretim modelleri yaygınlaşmaktadır."

Vali Ergün, ayrıca kentte bulunun barajlardaki enerji üretimi ve Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatın da ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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