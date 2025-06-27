Artvin'de Tıbbi Aromatik Bitkilerle Gastronomi Programı Düzenlendi

Artvin'de Tıbbi Aromatik Bitkilerle Gastronomi Programı Düzenlendi
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Artvin Çoruh Üniversitesi ve YÖK iş birliğiyle, tıbbi aromatik bitkilerin gastronomideki önemi ve kullanımı üzerine düzenlenen 'Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler' programı katılımcılara sunuldu. AÇÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bulut, bölgenin zengin florasını ve bu bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğinde, "Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler" konulu program düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen programda, AÇÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bulut, katılımcılara tıbbi aromatik bitkilerin önemi ve bu bitkilerin gastronomide kullanıma ilişkin sunum yaptı.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in tıbbi aromatik bitkiler alanında zengin bir kent olduğunu söyledi.

AÇÜ'nün de tıbbi aromatik bitkiler konusunda ihtisas üniversitesi olduğunu anımsatan Bulut, üniversite olarak tıbbi aromatik bitkilerin doğru şekilde, doğru alanda değerlendirilerek gelir getirici yönünün ön plana çıkartılması gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Bulut, tıbbi aromatik bitkiler ihraç eden ülkeler arasında Türkiye'nin dünyada 18'inci sırada olduğunu ifade ederek, ülkedeki bu bitkilere ilişkin bilgi verdi.

Artvin'de geleneksel mutfakta kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin çeşitliliği, kullanım şekilleri ve bu bitkilerin sağlık açısından taşıdığı önemin göz ardı edilemeyeceğini belirten Bulut, yerel halk tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzetlerin, bölgenin zengin biyoçeşitliliği ve kültürel kimliği ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.

Bulut, aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları gibi bölümlerde tıbbi aromatik bitkilerde farklı ürün denemeleri yapıldığını kaydederek, yeni lezzetler ortaya çıkarmak ve yerel kalkınmayı desteklemek için bu tarz çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası'nın UNESCO tarafından "Biyosfer Rezerv Alanı" ilan edilen bir coğrafya olduğuna değinen Bulut, "Burası biyoçeşitliliğin korunması gereken bir alan ilan edildi. Bu bölgede çok sayıda endemik bitki var." ifadesini kullandı.

Bulut, Artvin sınırları içinde 1268 bitki türü tespit edildiğini ve bu bitkilerin 119'unun endemik bitki türü olduğunu aktardı.

Kentin bu zenginliğini gastronomide kullanmanın önemini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Artvin yöresinde yaygın olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilere baktığımızda, çay bitkisi, kara lahana, ıhlamur, dağ kekiği olarak isimlendirebileceğimiz köndar, kara kekik, zahter, kuşburnu, kızılcık, gilaburu, kinzi var. Isırgan otu var. Ardanuç alıcı, karayemiş, çaşur, mürver gibi onlarca bitki var."

Bulut, tıbbi aromatik bitkilerin mutfakta kullanımıyla ilgili yaptıkları bir araştırmada, tıbbi aromatik bitkilerle Artvin'e özgü 41 farklı ürün yapıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Üniversite bünyesindeki gastronomi bölümlerinde tıbbi aromatik bitkiler kullanarak yeni lezzetlere aramak adına çok farklı denemeler yaptıklarını dile getiren Bulut, "Dağ pancarı çorbası, köndar ve beberiyeli tutmaç çorbası, reyhanlı tavuk çorbası. Haşhaş rezeneli somon, muşmula yatağında kızılcık soslu dana bonfile, ısırgan karalahana ve pancarlı levrek, likarbalı krep, ısırgan otlu tako, kinzili içli köfte, lavantalı laz böreği gibi çok sayıda yeni tat denedik." diye konuştu.

Üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa akademisyenler ve turizm işletme temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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