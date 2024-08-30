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Artvin'de tehlikeli kayalar temizlendi

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Artvin'in Borçka ilçesinde, 8 köye ulaşım sağlayan yol güzergahında tehlike oluşturan kayalar iş makineleriyle temizlendi. Riskli kayaların düşürülme anları kameraya yansıdı.

ARTVİN'in Borçka ilçesine 8 köye ulaşım sağlanan yol güzergahında yamaçta tehlike oluşturan kayalar, iş makineleriyle temizlendi. Risk taşıyan dev kayaların düşürülme anları kameraya yansıdı.

Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede bulunan çay fabrikasının yakınındaki bölgeden geçen ve 8 köye ulaşımın sağlandığı yol güzergahında yamaçta düşme riski oluşturan kayaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Daha önce kaya düşmesi sonucu köy yolunun kapandığı bölgede yamaca iş makineleriyle çıkan ekipler, tehlike oluşturan kayaları, güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak iş düşürdü. Riskli dev kayaların yola düşürülme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; iş makinesi kepçesiyle itilen büyük kaya kütlesinin, yüksekten büyük gürültüyle koparak, Çoruh Nehri'ne düştüğü, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı.

Çalışmaları uzaktan merakla izleyen yöre halkı, yollarının daha güvenli hale getirilmesi nedeniyle yetkilere teşekkür ederek, güzergahın da asfaltlanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Borçka Artvin Yaşam Güncel Haberler

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