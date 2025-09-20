Artvin'de Taşkın ve Sel Felaketi: Ekipler Kurtarıcı Rolünde

SELİN BOYUTU DRON KAMERASINDA

Artvin'in Borçka ilçesinde Camili yolu mevkisinde dere seviyesi yükselmesi nedeniyle yaşanan taşkında mahsur kalan S.Ç., ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı. Ayağındaki kesik nedeniyle yaralanan kişi, sedyeyle ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye ulaştırıldı. Taşkın riskine karşı yol, kontrollü şekilde trafiğe kapatılırken; çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede heyelan nedeniyle dere yakınındaki kara yollarının çökmesine yol açan selin boyutu, dron kamerasına yansıdı.

EVDE SEL TEMİZLİĞİ

Öte yandan ilçeye bağlı Demirciler köyünde bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Sel sularının ulaştığı evlerde eşyalar hasar gördü. Kamil Doğan ve ailesi, evlerine selle birlikte dolan su ve çamuru temizlemek için çalışma başlattı.