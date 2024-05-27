Artvin'de tasarruf tedbirleri görüşüldü
Artvin'de Vali Cengiz Ünsal başkanlığında tasarruf tedbirleri hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıya Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Artvin'de, tasarruf tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.
Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.
Valilik Çoruh Toplantı Salonu'ndaki programda, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.