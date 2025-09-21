Artvin'de Tarihi Köprü Yağışlar Nedeniyle Yıkıldı
Artvin'in Borçka ilçesinde, yoğun yağışların neden olduğu su seviyesinin yükselmesi sonucu tarihi üç gözlü kesmetaş köprü çöktü. Yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, dün akşam saatlerinde deredeki su seviyesinin yükselmesinin ardından çöktü.
Köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel