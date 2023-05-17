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Artvin'de tabancasını temizlerken kendini vuran muhtar hayatını kaybetti

Artvin'de tabancasını temizlerken kendini vuran muhtar hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Artvin'in Şavşat ilçesinde, tabancasını temizlerken göğsünden yaralanan muhtar yaşamını yitirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, tabancasını temizlerken göğsünden yaralanan muhtar yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Arpalı köyünün muhtarı Zeki Koşar (73), ilçe merkezindeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koşar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Artvin Güncel Haberler

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