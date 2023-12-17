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Artvin'de sürü halinde dolaşan yaban keçileri görüntülendi

17 Aralık 2023 15:41 Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Artvin şehir merkezine yakın olan Deriner Barajı çevresinde yiyecek ve su arayan yaban keçileri, güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.