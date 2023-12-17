Artvin'de sürü halinde dolaşan yaban keçileri görüntülendi
Artvin şehir merkezine yakın olan Deriner Barajı çevresinde yiyecek ve su arayan yaban keçileri, güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Artvin'de sürü halinde sarp kayalıklarda dolaşan yaban keçilerinin görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.
Artvin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı'nın çevresindeki dik ve sarp kayalıklarda yiyecek ve su arayan yaban keçileri, barajdaki güvenlik görevlilerince fark edildi.
Güvenlik görevlisi Gürkan Kocaman, yaban keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kocaman, yaban keçilerinin sık sık dik kayalıklardan Çoruh Nehri kıyısına inerek su içip doğada yiyecek aradıklarına şahit olduklarını söyledi.