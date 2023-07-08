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Artvin'de şiddetli yağışlar heyelan ve su baskınlarına neden oldu

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Artvin'de sağanak nedeniyle heyelan ve su baskınları meydana geldi. Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle kapanırken, il merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Artvin'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi. Pırnallı köyü mevkide 34 ve 44. kilometre arasında farklı noktalarda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan il merkezinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Vatandaşlar araçlarla ilerlemekte zorlanırken esnaf iş yerine su dolmaması için çaba gösterdi.

Artvin'de şiddetli yağışlar heyelan ve su baskınlarına neden oldu

ARTVİN - Artvin'de sağanak nedeniyle heyelan ve su baskınları meydana geldi. Artvin- Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle kapanırken, il merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Artvin'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi. Pırnallı köyü mevkide 34 ve 44. kilometre arasında farklı noktalarda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan il merkezinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Vatandaşlar araçlarla ilerlemekte zorlanırken esnaf iş yerine su dolmaması için çaba gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Büyük - Güncel

Tragger Şavşat Artvin Güncel Haberler

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