Artvin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, İki Araç Hasar Gördü
Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin alev alması sonucu iki park halindeki araçta hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
M.Y. idaresindeki otomobil, Kuledibi Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurarak araçtan çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki yolcu minibüsü ile bir otomobile sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 otomobil kullanılmaz hale geldi, yolcu minibüsünde ise maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel