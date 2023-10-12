Derelerin ve Çoruh Nehri'nin getirdiği ağaç parçaları, hafriyatlar ve çamur yığını Muratlı Barajı'nda yoğun bir tabaka oluşturdu

Artvin'de sel suları Muratlı Baraj Gölü'nü çöplüğe döndürdü

Derelerin ve Çoruh Nehri'nin getirdiği ağaç parçaları, hafriyatlar ve çamur yığını Muratlı Barajı'nda yoğun bir tabaka oluşturdu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde sel suları, Muratlı Barajı'nda kirli tabakaya neden oldu. Baraj gölü çöp gölünü andırırken, ekipler temizleme çalışması başlattı.

Borçka ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından derelerin ve Çoruh Nehri'nin getirdiği ağaç parçaları, hafriyatlar ve çamur yığını Muratlı Barajı'nda yoğun bir tabaka oluşturdu. Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Barajına derelerin taşması ile ağırlıklı olarak çevre köylerden gelen tomruk ve odun parçaları, barajın zaman zaman enerji üretimini de aksattığı öğrenildi.

Borçka Belediye Başkan vekili Hüseyin Aksu, yaptığı açıklamada "Köylerimizde ve nokta yerlerden gelecek olan atıkların önüne geçilmezse barajın ömrü azalacak. Milli servetimiz olan santralin durması enerji kaybına ve barajın ömrünün kısalmasına sebebiyet veriyor. Milli servetimizin kirlenmesi, kirletilmesi bizi de üzüyor. Bu doğal bir afetten kaynaklı bir durum. Kötü görüntü halkımızı ve gelen misafirlerimizi de üzüyor" ifadelerini kullandı.