ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ Güncel Haberler ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü. ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü. Heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı. Heyelan sabah saatlerinde Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların bulunduğu park alanına yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR'da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı Esenkıyı tüneli güvenlik kameralarına yansıdı. Hopa ilçesi Esenkıyı Köyü mevkiinde 1 Temmuz'da meydana gelen heyelanda 1 TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Heyelanda park halindeki 3 TIR'da hasar meydana gelmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karadeniz Sahil Yolu Sarp Sınır Kapısı Kemalpaşa Güncel Haberler

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