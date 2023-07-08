Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Heyelanlar Meydana Geldi
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Artvin'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla kapladı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Kentte bazı iş yerleri de su baskınına uğradı. Ayrıca Artvin-Şavşat karayolunun 35 ile 45'inci kilometreleri arasında heyelanlar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.
Artvin'de etkili olan sağanak, su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.
Sürücülerin trafikte zor anlar yaşadığı kentte, bazı iş yerlerini de su bastı.
Artvin-Şavşat karayolunun 35 ile 45'inci kilometreleri arasındaki farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.
Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından temizlenerek trafiğe açıldı.