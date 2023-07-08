Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Heyelanlar Meydana Geldi

Artvin'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla kapladı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Kentte bazı iş yerleri de su baskınına uğradı. Ayrıca Artvin-Şavşat karayolunun 35 ile 45'inci kilometreleri arasında heyelanlar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.