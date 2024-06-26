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Artvin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Arhavi ve Hopa ilçelerinde meydana gelen sağanak yağışlar, binaların su ile dolmasına ve trafikte aksamalara yol açtı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürürken, Vali Ünsal incelemelerde bulundu.

Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Arhavi ilçesinde bir süre etkili olan sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yeri ve depolar su ile doldu.

Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda biriken su ise zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle trafikte güçlükle ilerledi.

Arhavi Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 50 personelin iş makineleri ile sahada olduğu belirtildi.

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Arhavi halkının güvenliği ve refahı için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Arhavi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güç birliği içinde, olası risklere karşı birlikte hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyünde de sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyalan dolayısıyla bir evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Vali Ünsal incelemede bulundu

Vali Cengiz Ünsal, Arhavi'de su baskını meydana gelen bölgelerde inceleme yaptı.

Ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ünsal, sorun ve talepleri dinledi.

Yağış dolayısıyla debisi yükselen Kapisre Deresi'ndeki çalışmaları da bir süre takip eden Ünsal, DSİ yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Vali Ünsal, içme suyu hattında meydana gelen hasarın bir an önce giderilmesi için de ilgililere talimat verdi.

Ünsal başkanlığında Arhavi Kaymakamlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına ise Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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