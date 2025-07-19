Artvin'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu. Rüzgarın etkisiyle de bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Rüzgardan zarar gören bir çay bahçesindeki kamelyalar da baraj gölünün kenarına savruldu.