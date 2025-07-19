Artvin'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yusufeli ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, caddelerde su birikintilerine ve bazı evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Rüzgar, bir çay bahçesindeki kamelyaları da baraj gölünün kenarına savurdu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu. Rüzgarın etkisiyle de bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.
Rüzgardan zarar gören bir çay bahçesindeki kamelyalar da baraj gölünün kenarına savruldu.
Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel