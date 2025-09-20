Artvin'de Sağanak Nedeniyle Taşkın ve Heyelanlar Meydana Geldi

Haberler

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi. Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu yollar kapandı ve turizm alanlarında zarar oluştu.

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.

Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.

Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
