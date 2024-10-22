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Artvin'de Sağanak Nedeniyle 8 Ev Tahliye Edildi

Artvin'de Sağanak Nedeniyle 8 Ev Tahliye Edildi
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Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar toprak kaymalarına ve evlerde çatlaklara neden oldu. AFAD ve jandarma ekipleri, 8 evi tedbir amaçlı tahliye etti.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde toprak kayması, zeminde yarıklar ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. İlçede 8 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent genelinde etkili olan sağanak, Arhavi ilçesine bağlı Dereüstü köyünde heyelan, zeminde yarıkların ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemelerde 8 evin heyelan riski altında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine evlerde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemleri alarak heyelan riskli alana girişi yasakladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığını belirterek, "Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler" dedi.

Ergün ayrıca, kentte kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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