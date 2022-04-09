Artvin'de, "Polis Sergisi" açıldı
AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'de, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis Sergisi" açıldı.
ARTVİN (AA) - Artvin'de, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis Sergisi" açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Milli İrade Meydanında organize edilen sergide, teşkilat bünyesindeki çeşitli araç, gereç, silah ve teçhizatın tanıtımı yapıldı.
Vali Yılmaz Doruk, sergiyi gezerek İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve görevli polislerden bilgi aldı.
AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel