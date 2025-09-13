Artvin'de Pazardaki Yüksek Fiyatlar Vatandaşları Zorluyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde haftalık pazarda alışveriş yapan Berhan Türemen, fiyatların yüksekliğinden dert yanarak, "Patates, soğan ucuz diye Tarım Kredi'den aldım. Pazarda her şey pahalı" dedi. Gıda fiyatlarının emekliler için ulaşılamaz hale geldiğini ifade eden Türemen, "Peynirin kilosu 350, yağın kilosu 500-600 lira. Pekmez 700 lira... 16-17 bin lira maaş alıyorsun geçin, geçine biliyorsan" diye konuştu.

Yaz tatilinin sona ermesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki pazarlarda da etkisini gösterdi. Yaz döneminde nüfusu artan ilçede, tatilcilerin şehirlerine dönmesiyle hem nüfus azaldı hem de pazarlar eski yoğunluğunu kaybetti. Pazardaki durgunluk, fiyatlara da yansıdı. Hem ürünlerin pahalı olması hem de alım gücünün düşmesi, esnafı ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Pazarda tezgah açan esnaf, maliyetlerin yüksekliğinden şikayet ederken, alışverişe gelen vatandaşlar da fiyatların el yaktığını belirtiyor.

"Çantam dolu ama birçok şeyden kısıyorum"

Şavşatlı Berhan Türemen, şu ifadeleri kullandı:

"Ufak ufak ne yapıyorsak onu yapıyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Evet, çantam dolu ama birçok şeyden kısıyorum ve öyle dolduruyorum çantamı. Patates, soğan aldım, ucuz olduğu için. Zaten bunları da Tarım Kredi'den aldım, orada ucuz pazardan. Keşke burada üreticilerin cebine gitse para ama aracıların cebine gidiyor. Üreticinin cebine gitse ben yine fazla para verip buradan alışveriş yaparım.

Fiyatlar maalesef yüksek. Şurada en düşük peynirin kilosu 350 lira, yağın kilosu 500-600 lira. Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen. Pekmezin kilosu 600-700 lira, al da göreyim nasıl. 16-17 bin lira maaşla geçin, geçine biliyorsan..."

Şavşat'ta pazara çıkan bir başka vatandaş ise, "Yüz liradan aşağı bir şey yok. Eşimden dolayı maaş var, başka da bir şey yok. Zor tabii yaşamak" dedi.

"Tek şeftali 44 lira"

Pazarcılık yapan bir esnaf da satışların durgunluğundan yakınarak, "Şeftalinin kilosu 150 lira. Kimse almayınca ben kilosunu 130 liraya düşürdüm. Tek bir şeftali 44 lira, yaklaşık bir kiloda dört tane ancak gelir" dedi.

Gülten Sütçü ise fiyatların özellikle emekliler için zorlayıcı olduğunu söyleyere,k şu ifadelere yer verdi:

"Bu mevsime göre fiyatlar fena değil ama bazıları yüksek. Eşim rahmetli, onun maaşını alıyorum. İşte biz emekliler için pazarda fiyatlar biraz yüksek tabii. Anlayacağınız, pazar emeklilere göre değil. Şükür çocuklar var da onların sayesinde geçiniyoruz. Kendi maaşımla geçinemem, kirada olsam hiç geçinemem."

"Paranın olduğu kadar alacağım"

Bir başka Şavşatlı vatandaş Orhan Atabek de alışveriş yapmakta zorlandığını belirterek, "Ben de pazara yeni geldim, alacak mıyım bilmiyorum. Paranın olduğu kadarıyla alacağım. Emekliyim, ne diyelim... Emekli maaşıyla geçinme konusu kime yeterli olur ki? İşte ne yapalım, idare ediyoruz" diye konuştu.