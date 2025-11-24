Haberler

Artvin'de Park Halindeki Minibüs Yandı, Yakındaki Araç Son Anda Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmından çıkan duman, alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasına yol açtı. Olayda, yangın sonrası park halindeki bir cipin vatandaşlar tarafından çekilerek kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde park halindeki minibüste çıkıp, otomobil sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen minibüsün önündeki cipin, vatandaşlar tarafından çekilerek son anda kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Kuledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsünün yanında park halinde olan 53 HB 436 plakalı minibüsün motor kısmından duman geldiğini fark eden sürücü M.Y., araçtan indi. Kısa süre sonra minibüs aniden alev aldı. Alevler, yanında park halinde farklı bir otomobile sıçradı. Yangın paniğe neden olurken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. 2 araçta hasar oluşurken; yanan minibüsün önündeki cipin vatandaşlar tarafından çekilerek son anda kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.