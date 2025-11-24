Artvin'de Park Halindeki Minibüs Yandı, Yakındaki Araç Son Anda Kurtarıldı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde park halindeki minibüste çıkıp, otomobil sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen minibüsün önündeki cipin, vatandaşlar tarafından çekilerek son anda kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Kuledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsünün yanında park halinde olan 53 HB 436 plakalı minibüsün motor kısmından duman geldiğini fark eden sürücü M.Y., araçtan indi. Kısa süre sonra minibüs aniden alev aldı. Alevler, yanında park halinde farklı bir otomobile sıçradı. Yangın paniğe neden olurken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. 2 araçta hasar oluşurken; yanan minibüsün önündeki cipin vatandaşlar tarafından çekilerek son anda kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.