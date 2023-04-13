Artvin'de park halindeki minibüs alev aldı
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Artvin'in Çarşı Mahallesi'nde park halindeki minibüsün motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi ve bir süre sonra alev aldı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
ARTVİN'de, park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Çarşı Mahallesi'nde park halindeki 08 M 3120 plakalı minibüsün motor kısmından bilinmedye nedenle dumanlar yükseldi. Minibüs, bir süre sonra alev aldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Minibüs, kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel