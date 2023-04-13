Artvin'de park halindeki minibüs alev aldı

Artvin'in Çarşı Mahallesi'nde park halindeki minibüsün motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi ve bir süre sonra alev aldı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.