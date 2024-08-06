Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çalan şüphelilerden biri tutuklandı
Artvin-Erzurum kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki otomobilden hortumla akaryakıt çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ö.C.Ç. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Artvin'de park halindeki araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Artvin- Erzurum kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki otomobilden hortumla akaryakıt çalan Ö.C.Ç. (20) ve M.A'yı (22) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden Ö.C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.