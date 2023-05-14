Artvin'de oy kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi tedavi altına alındı
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Artvin'de oy kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi, tedavi altına alındı.
Artvin'de oy kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi, tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokuluna gelen 54 yaşındaki Ergin Asıliskenderoğlu, oy kullandığı esnada rahatsızlandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesnde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel