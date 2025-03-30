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Artvin'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 70 yaşındaki Hüsniye Işık hayatını kaybederken, sürücü Talip Işık yaralandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Talip Işık'ın (63) kullandığı 53 DV 063 plakalı otomobil, Ardanuç - Ardahan kara yolu Göleşen köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dik yamaçtan uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralanırken, eşi Hüsniye Işık (70) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Talip Işık Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüsniye Işık'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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