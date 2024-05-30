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Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun Şartul mevkisinde Muhsin Dursun'un kullandığı 41 L 2070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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