Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Artvin-Şavşat kara yolunun Şartul mevkisinde Muhsin Dursun'un kullandığı 41 L 2070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.