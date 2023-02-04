Artvin'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Yusufeli'nin eski yerleşim yeri kum ocağı mevkisinde İbrahim Alkan'ın kullandığı 78 SU 020 plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, dere kenarına yakın bölgede kalan otomobildeki sürücü ve babası Mustafa Alkan'ı bulundukları yerden çıkarttı. Mustafa Alkan kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. İbrahim Alkan ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel İbrahim Alkan Yusufeli Artvin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Artvin'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.