Artvin'de Otomobil Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Artvin-Borçka kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Artvin-Borçka kara yolunun 10. kilometresinde Mustafa Alp Gündüz'ün kullandığı 38 UY 889 plakalı otomobil ile Metin Biber yönetimindeki 16 LHC 29 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Mustafa Alp ve beraberindeki eşi Fatma, çocukları Uygur ve Yaren Gündüz ile diğer otomobilin sürücüsü Metin, eşi Mehtap, çocukları Yudum ve Irmak Biber, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.